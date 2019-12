Sebastian Vettel, F1: “Ritrovare la fiducia? Vincere con la Ferrari sarà il migliore stimolo per farlo” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Si chiude il 2019 anche per Sebastian Vettel. Un anno che ha regalato ben poche gioie al pilota tedesco, con un campionato nel quale ha spesso “preso paga” dal compagno di scuderia Charles Leclerc con il quale, senza troppi giri di parole, il rapporto non sta decollando. A lato di questi discorsi, che comunque stanno diventando sempre più importanti, il quattro volte campione del mondo prova a fare un bilancio della sua annata, tra qualche errore di troppo, diversi fine settimana sottotono ma, non va dimenticato, anche il ritorno alla vittoria in quel di Singapore. Il suo racconto si concentra in maniera particolare sull’aspetto mentale del suo momento. “Aver vinto quattro Mondiali nel passato non implica che ne vincerò sicuramente un altro – spiega a Motorsport-Magazin.com – Allo stesso tempo non mi dico “Ok ho già centrato risultati ... Leggi la notizia su oasport

