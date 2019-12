Salvini non molla un colpo su Conte: «Resta in politica? La prova che ha sempre mentito» (Di lunedì 30 dicembre 2019) Matteo Salvini, ancora, contro Giuseppe Conte. A scatenare l’ultimo attacco del leader della Lega è stato l’annuncio del premier a la Repubblica sul suo futuro, quando finirà l’esperienza a palazzo Chigi: «Dopo questo intenso coinvolgimento, non vedo un futuro senza politica», dice oggi Giuseppe Conte. «Non mi vedo novello Cincinnato che mi ritraggo e mi disinteresso della politica», dice il presidente del Consiglio riferendosi al celebre console e dittatore romano che una volta esaurito l’incarico tornò alla vita agricola. Una novità, rispetto a quanto dichiarato in passato dal presidente del Consiglio che diceva di immaginarsi a tornare a fare l’avvocato. Un cambio di direzione che vede nel pomeriggio la reazione di uno degli azionisti del primo governo presieduto da Conte, quello giallo-verde di Lega e Movimento 5 Stelle. «Tutto ciò dimostra che Conte ha ... Leggi la notizia su open.online

