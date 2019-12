Rimosso tumore di 4 chili dal volto di una centenaria: successo record a Roma (Di lunedì 30 dicembre 2019) All’ospedale San Camillo Forlanini di Roma è stato portato a termine un intervento che ha dell’incredibile. Si è trattato dell’asportazione di un tumore di 4 chili a livello facciale: una massa benigna, ma che impediva totalmente alla paziente di vivere agevolmente, nonché di mangiare. L’eccezionalità dell’operazione però non consiste solo nella difficoltà dell’operazione: a rendere la procedura complessa è stato soprattutto il fatto che la paziente è una centenaria, la signora Virginia De Lillis. Il caso di Virginia Virginia ha più di 100 anni e ormai da tempo aveva un grave problema che le stava impedendo di godere delle sue giornate, rischiando di compromettere la sua salute. Un enorme tumore di 4 chili le era cresciuto al lato destro della faccia, all’altezza della guancia: una massa benigna ma estremamente complessa da rimuovere. La massa provocava dolori e disagi ... Leggi la notizia su thesocialpost

cinzialuna26 : Tumore fegato rimosso senza aprire addome. In Italia operazione rivoluzionaria - Cancro - leliozeta : Tumore fegato rimosso senza aprire addome. In Italia operazione rivoluzionaria - Coscenzioso6 : Tumore fegato rimosso senza aprire addome. In Italia operazione rivoluzionaria -