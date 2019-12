Resti umani | scheletri e teschi su barca fantasma | secondo caso in un mese

Leggi la notizia su viagginews

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Rinvenuti alcunie cadaveri in stato di decomposizione molto avanzato. È la seconda volta nel giro di un, la spiegazione mette i brividi. Trovati deisu di una imzione alla deriva. Fonti locali dell’isola di Sado, in Giappone, riferiscono della macabra scoperta, con un relitto giunto nel porto locale trascinato … L'articolosuin unè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

