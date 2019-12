Nicole Mazzocato | “Pesavo 42 chili quando Fabio mi ha scelta” | il video in cui la De

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Nel corso di un’intervista recente,ha confessato di avere avuto seri problemi di peso. Dopo la scelta diColloricchio a “Uomini e Donne”, l’ex corteggiatrice è dimagrita fino ad arrivare a pesare solo 39, pochissimi perfino per chi ha una corporatura esile come la sua. La confessione dellaa “Rivelo” ha comprensibilmente scatenato decine di domande da parte di quanti la seguono da anni, domande alle qualisi è prestata volentieri, spiegando quanto le accadde in quel periodo e specificando che perfino Maria De Filippi si sarebbe accorta del suo forte dimagrimento, talmente fu evidente. Da 46 a 42prima della scelta diColloricchio Su Instagram,ha raccontato che il giorno della scelta dipesava 42. Era arrivata in trasmissione che ne pesava 46. Attribuisce quel dimagrimento a “pressioni che ricevevo in ...

