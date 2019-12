Maltempo Palermo, vigili del fuoco: centinaia di interventi per ogni ondata (Di lunedì 30 dicembre 2019) “Se non c’è il fuoco c’è l’acqua da governare e il Maltempo ci ha tenuto parecchio impegnati. ogni volta che si manifesta una situazione meteo avversa come quella del giorno di Santa Lucia effettuiamo 300-400 interventi“: lo ha dichiarato il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo, Agatino Carrolo, in occasione del tradizionale incontro di fine anno con la stampa, riferendosi alle attività del 2019. “Le condizioni meteo cambiano repentinamente ma noi siamo pronti a intervenire, in seguito a bombe d’acqua o a forti raffiche di vento che in alcuni casi hanno raggiunto anche i 120 chilometri orari. Sembrava di essere a Trieste“. “In questi casi il pericolo è dietro l’angolo: alberi divelti, cartelloni pubblicitari abbattuti, allagamenti, viabilità stradale in tilt“.L'articolo Maltempo Palermo, vigili del ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Faraone2016 : RT @SkyTG24: Maltempo, fermi traghetti per Eolie: scoppia la protesta degli isolani - Giacinto_Bruno : RT @SkyTG24: Maltempo, fermi traghetti per Eolie: scoppia la protesta degli isolani - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Maltempo, fermi traghetti per Eolie: scoppia la protesta degli isolani -