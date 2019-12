Malen Juventus, ecco il colpo a sorpresa di Paratici: cifre record (Di lunedì 30 dicembre 2019) Malen Juventus- No secco ad Haaland, con bianconeri beffati dalla super offerta del Borussia Dortmund. Paratici costretto ad alzare bandiera bianca e dire addio al talento norvegese. Detto questo, secondo quanto riportato da “Calciomercato.it”, la società bianconera, sarebbe pronta a mettere le mani su Donyell Malen, attaccante classe 1999, attualmente in forza al PSV e sotto procura di Mino Raiola. Malen Juventus, il nuovo centravanti del futuro: cifre record Come accennato, il giovane attaccante potrebbe decidere di cambiare squadra già in vista della prossima estate, con trattativa pronta ad essere imbastita già nel corso dell’attuale sessione invernale. Leggi anche: Sarri Juventus, il vice fa infuriare i tifosi: le parole Malen potrebbe chiudere la stagione in maglia PSV per poi trasferirsi ufficialmente alla Juventus in vista del prossimo giugno. Raiola, ... Leggi la notizia su juvedipendenza

Malen Juventus Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Malen Juventus