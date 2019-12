Irene Ferri, l’attrice in ospedale dopo una lite con l’edicolante (Di lunedì 30 dicembre 2019) Irene Ferri, attrice recentemente vista nella fiction di Rai 1 Pezzi unici, è stata coinvolta in un piccolo episodio spiacevole. Come infatti riporta IlMessaggero.it, Irene Ferri ha avuto un alterco con una edicolante a piazza Risorgimento, a Roma. Si legge sulla testata: “Una parola tira l’altra, fino a quando non si è passati alle mani … L’attrice e la commerciante hanno avuto un botta e risposta poi si sono spintonate …”. Come sta Irene Ferri Sul posto sono intervenute sia la polizia che l’ambulanza. All’arrivo degli agenti le donne erano ancora scosse e in particolare Irene Ferri “era seduta e dolorante lamentando di essere stata picchiata … Il personale di bordo ha subito soccorso l’attrice e l’edicolante“. Quindi la Ferri è stata trasportata al Santo Spirito, dove le è stata riscontrata “una ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

