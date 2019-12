Inghilterra, via libera al primo stadio quasi al 100% in legno (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il primo stadio di calcio al mondo realizzato quasi interamente in legno ha ottenuto i permessi per la pianificazione. L’impianto ospiterà le partite del Forest Green Rovers, club della città di Nailsworth che milita in League Two, la quarta divisione calcistica inglese. Progettato dallo studio Zaha Hadid Architects, l’Eco Park da 5.000 posti è destinato … L'articolo Inghilterra, via libera al primo stadio quasi al 100% in legno Leggi la notizia su calcioefinanza

