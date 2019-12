Il tasso di omicidi del Brasile è un grave problema (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha firmato e promulgato un contestato disegno di legge anti-crimine che era stato approvato, all’inizio del mese, dal Senato di Brasilia. Il provvedimento, che rappresenta una delle promesse elettorali fatte dal futuro Capo di Stato in campagna elettorale, inasprisce le misure necessarie a combattere la corruzione ed i crimini organizzati e violenti portati avanti dalle gang che sono radicate nel Paese. In alcuni casi, inoltre, rende più semplice l’erogazione delle sentenze nei confronti di chi è sospettato di aver commesso uno dei reati presi in esame. Bolsonaro è riuscito ad imporsi, alle elezioni presidenziali dell’ottobre del 2018, anche grazie alla promessa di ristabilire legge ed ordine in Brasile, dove le gang del narcotraffico sono particolarmente potenti e dove il tasso di omicidi è il più alto del mondo. Una legge ... Leggi la notizia su it.insideover

