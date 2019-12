Il pizzino di Salvini sul M5S che sta scomparendo

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Oggi Repubblica racconta di un appunto dimenticato da uno dei partecipanti alla riunione con cui Matteoha dato le linee guida per l’ultima parte della campagna elettorale in Emilia (dove i sondaggi dicono che la Lega deve rimontare per vincere). Tra le altre indicazioni: “Vietato parlare del buongoverno nella regione”. Raccontano Giuseppe Baldessarro ed Eleonora Cappelli: Le istruzioni sono state annotate da un militante leghista e abbandonate poi su una sedia nella sala dell’incontro. Al primo punto c’è il metodo: «Alzare il livello con giudizio» (ac compagnato dal terzo punto, che invita a sorridere). Mentre sul merito, al punto 2, l’ordine di scuderia è tassativo: «Non discutere sul buon governo in Emilia Romagna, perché comunque avvantaggia chi governa». Naturalmente, punto 4, bisogna continuare a parlare della “proposta politica”. Ma ancor più, “con la clava”, di Bibbiano ...

