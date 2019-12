Ethias Cross 2019-2020: van der Poel vince a Bredene e chiude in bellezza il 2019 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) trionfa ancora, stavolta del SilvesterCross di Bredene, gara facente parte del circuito Ethias Cross che chiude ufficialmente il 2019. In totale il fenomeno olandese ha ottenuto 53 vittorie tra strada, Cross e mountain bike nell’anno solare. 2° posto per il campione nazionale belga di ciclismo su strada Tim Merlier (Creafin) mentre sul gradino più basso del podio è giunto il suo connazionale e compagno di squadra Gianni Vermeersch. La gara si è trasformata ben presto in un duello tra van der Poel e Merlier, compagni di squadra su strada, ma non durante la stagione Crossistica. Dopo quattro degli otto giri in programma, però, il campione del Mondo della disciplina ha accelerato e si è levato di ruota l’amico-rivale. Da quel momento in poi il tulipano ha via via incrementato il suo vantaggio fino a guadagnare addirittura un minuto su Tim, ... Leggi la notizia su oasport

