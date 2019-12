Crolla un pezzo di galleria a Masone, traffico in tilt sulle A26 e A10 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Caduta di calcinacci dalla galleria Bertè, in località Masone lungo la A26 verso Genova. Il tratto da Masone fino al bivio A26/A10 è stato chiuso. traffico in tilt. C’è un altro pezzo di Italia che Crolla, e si trova, ironia del destino, in direzione Genova, città già colpita duramente dal crollo del ponte Morandi. C’è … L'articolo Crolla un pezzo di galleria a Masone, traffico in tilt sulle A26 e A10 proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

