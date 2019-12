Capodanno: botti vietati nel trapanese, sindaco Partanna 'mi appello a buonsenso cittadini' (2) (Di lunedì 30 dicembre 2019) (Adnkronos) - "Mi appello al senso di responsabilità, alla civiltà e sensibilità dei miei concittadini - afferma il sindaco - Ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni, anche gravi, causati dall’utilizzo di simili prodotti ed esiste un oggettivo pericolo anche nell’uso di petardi di li Leggi la notizia su liberoquotidiano

twitorino : Il #Capodanno è un'occasione di festa per noi, facciamo in modo che lo sia anche per i nostri amici ???? animali. Vi… - enpaonlus : Botti di Capodanno 2020, terrore per cani, gatti e altri animali: ecco la mappa dei comuni italiani c… - enpaonlus : Botti di Capodanno 2020, ecco le 10 cose da fare secondo i veterinari Enpa per proteggere cani e gatti - Il Fatto Q… -