Bucarest | 31 dicembre 1989 Ricordo caos e euforia Con Michele Soavi brindammo con acqua

(Di lunedì 30 dicembre 2019) I fatti sono noti. Durante la notte tra il 22 e 23era assediata da carri armati e truppe paramilitari in assetto di guerra per proteggere il Palazzo della Repubblica. Io eci mettemmo in viaggio per andare a documentare la rivoluzione in Romania., aiuto regia di Dario Argento, con la sua cinepresa a spalla, io, sognavo di fare l’Oriana Fallaci (de no’ altri). Gli aeroporti erano chiusi, prendemmo un aereo per Vienna e da lì l’Oriente Express, che del mitico treno da Belle Epoque, aveva soltanto il nome. Ci fermammo a Timisoara, città di frontiera, da lì, il 16, era scoppiata tra le strade la scintilla della rivolta. Da Timisoara arrivammo con mezzi di fortuna, tra blocchi stradali e controlli, a, Nicolai Ceausescu, il dittatore era stato appena giustiziato con sua moglie Elena, dall’auto/proclamatosi Tribunale del Popolo. Con ...

