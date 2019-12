Perché Jude Law in «Un amore non va in vacanza» è l’uomo ideale

Leggi la notizia su vanityfair

(Di domenica 29 dicembre 2019) È un papà perfetto È un bravo ragazzoÈ sensibileÈ un maschio beta con molto sex appealÈ un inguaribile romanticoÈ ironicoParla apertamente anche di sesso A Natale puoi… guardare e riguardare una delle commedie più romantiche che ci siano ed emozionarti ogni volta. O meglio, sperare che Graham (Law) bussi alla tua porta. «L’non va in» merita di essere visto tutti gli anni. Funziona da collante per chi è già in coppia, mentre potrebbe far cadere nella tentazione di crogiolarsi nel comfort food chi è single. Ma tutti, in ogni caso, lo apprezzano e vorrebbero trasportare l’atmosfera romantica del film dallo schermo alla vita vera. Insieme alla trama, è la bellezza diLaw, che interpreta Graham, un papà di due bambine rimasto vedovo, a rendere il film ancora più affascinante. Graham ha un look old style, ingenuo, spontaneo, dolce. Ispira tenerezza, e ...

