Paris si conferma re di Bormio | bis da urlo | ora è leader Coppa

(Di domenica 29 dicembre 2019) Un epico Dominikconcede il magico bis in discesa. L'altoatesino si prende ancora la corona di: dopo il trionfo di ieri, è ancora lui il dominatore della difficilissima 'Stelvio'. Una giornata indimenticabile per l'Italsci e per il trentenne Carabiniere della Val d’Ultimo, che sale in vetta alla classifica generale didel Mondo, 25 anni dopo Alberto Tomba, l'ultimo azzurro ad aver alzato la sfera di cristallo. Con un 'Domme' così, sognare non è proibito.si è imposto con il tempo di 1:55.37, precedendo di appena 8 centesimi lo svizzero Urs Kryenbuehl, grande sorpresa della giornata e capace di insidiare laship del jet azzurro. Terzo a 26 centesimi l'altro svizzero Beat Feuz. Ai piedi del podio, con un ritardo di 73 centesimi, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. E' stata una vittoria d'autorità quella dell'azzurro, la 18/a in carriera e la sesta ...

