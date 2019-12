Luciana Littizzetto infortunata | pioggia di solidarietà per la comica

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di domenica 29 dicembre 2019), immancabile spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha pubblicato una foto in cui si mostra dopo una brutta caduta. Laè ingessata dal piede al polso destro, costretta a letto a causa di quella che sarebbe stata una scivolata in strada. Tantissimi i vip e i fan che hanno espresso allagli auguri di pronta guarigione. Lei, come sempre, affronta la situazione con la consueta ironia che la contraddistingue anche durante i suoi sketch.ingessata: la foto su Instagram Un fine anno doloroso per, che su Instagram pubblica una foto in cui si mostra parecchio ammaccata. Il gesso le ricopre la gamba destra e il polso a causa di una caduta in strada. Lo racconta lei stessa commentando il post: “E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada #rotulaepolso“. Il sorriso, anche se mesto, non ...

