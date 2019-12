Un programmatore è riuscito a ritrovare il suo gioco perduto grazie a uno streamer di

Leggi la notizia su eurogamer

(Di sabato 28 dicembre 2019) Rick Brewster è une autore di Paint.NET, un sostituto di Microsoft Paint in possesso di alcune feature avanzate tali da renderlo simile a programmi come Photoshop. Quando aveva 12 anni, nel 1994, egli creò The Golden Flute IV: The Flute of Immortality, un RPG creato in DOS su un ormai vecchissimo Tandy 1000 TL/2.Si trattava di un semplicedi ruolo con classi, mappe, incontri casuali, città, negozi e simili, tutti elementi base in un titolo creato da un giovane in possesso di qualche rudimento di programmazione e con tanta voglia di fare. Una volta completato, Rick decise di spedire il, installato su un floppy disk, a suo cugino e quella fu l'ultima volta che vide il suo software. Dopo quasi 25 anni, incredibile ma vero, quel titolo è riapparso online, ma non perché pubblicato direttamente dal cugino, bensì perché giocato da Macaw, unodi Twitch.Leggi ...

