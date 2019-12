Stefano Macchi: cos’è successo con Anna e Cecilia dopo Temptation Island Vip (Di sabato 28 dicembre 2019) Anna Pettinelli e Stefano Macchi più forti di prima dopo Temptation Island Vip: lui si racconta a Non succederà più Stefano Macchi è stato intervistato da Giada Di Miceli per Non succederà più, nota trasmissione di Radio Radio, e ha avuto modo di parlare di ciò che è successo non solo durante Temptation Island Vip … L'articolo Stefano Macchi: cos’è successo con Anna e Cecilia dopo Temptation Island Vip proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

Stefano Macchi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Stefano Macchi