Orsa investita in Abruzzo | WWF | “Una perdita immensa per il futuro della specie”

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il tragico evento di Castel di Sagro (AQ), dove un’è statada un automobilista e uccisa, è unaincalcolabile per ilspecie in Appennino.giovane femmina con un cucciolo, in una zona periferica dell’areale, rappresentava una speranza concreta per l’espansione in nuovi territori-afferma Dante Caserta, vicepresidente del WWF Italia-. Facciamo un appello accorato a tutte le persone di buona volontà: in tutta l’area di presenza attuale o potenziale dell’orso (quindi in tutto l’montano e le zone limitrofe di Lazio e Molise) è fondamentale che i guidatori rispettino i limiti di velocità, in particolare nelle ore serali e notturne. Ildell’orso bruno marsicano è appeso a un filo e dipende anche da ciascuno di noi”. Ma accanto alla buona volontà delle persone, servono azioni urgenti e inderogabili delle istituzioni preposte per la ...

