Il Trono di Spade | morto Andrew Dunbar | controfigura di Theon | aveva 30 anni

(Di sabato 28 dicembre 2019)improvvisamente nella sua casa di Belfast:appena 30lavorato ne Ildicome. A soli 30, attore ede Ildiimprovvisamente il giorno della vigilia di Natale in casa sua, a Belfast. Le cause della morte non sono state rivelate, ma il decesso è stato confermato dall'agenzia The Extras Department, checollaborato con lui in diverse occasioni.lavorato sul set de Ildicomedi Alfie Allen per il personaggio diGreyjoy edpreso parte anche ad uno degli episodi più epici della serie HBO, La battaglia dei bastardi. The Extras Departmant ...

