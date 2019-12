Il Milan e i ritorni | la Top5 dei flop – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Idi fiamma non hanno mai portato fortuna al: ecco i 5di cui i rossoneri avrebbero potuto fare a meno I tifosi delsono entusiasti del ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, il quale sperano possa portare una svolta nella triste stagione del Diavolo. Tuttavia è doveroso ricordare come i ritorno di fiamma non abbiamo mai portano fortuna al. Ecco i 5più clamorosi. Leggi su Calcionews24.com

zona_calcio : Milan, Ibra e il tabù dei ritorni infelici da sfatare: Zlatan Ibrahimovic é un’amante delle sfide. Il suo ego, la s… - Notiziedi_it : Milan, i ritorni sfortunati di tante stelle rossonere: Ibrahimovic vuole invertire la tendenza… - lorenzovic92 : I miei ratti che mandano il servizio di tutti i ritorni flop al Milan. Dovete impazzire @Sport_Mediaset -