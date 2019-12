Fiorentina | Barone | «Fiducia in Pradè Interverremo sul mercato»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il direttore generale della, Joe, ha parlato a margine della conferenza stampa di Iachini Insieme ac’era anche Joealla conferenza stampa di Iachini. Ecco le parole del direttore generale viola. MONTELLA – «Per prima cosa lavuole ringraziare Montella per la serietà e l’impegno. E’ stata una scelta dolorosa ma necessaria. Vogliamo rivedere laammirata a inizio stagione». IACHINI – «Serviva una svolta importante e abbiamo scelto Iachini perché è la persona giusta per rimanere legati ai nostri tifosi. I tifosi sono una cosa importante per noi. Giuseppe è uno che è legato alla tifoseria, allo stadio e alla città. Ha già vissuto anni bellissimi a Firenze».– «Sappiamo l’impegno che mette nel suo lavoro. Sappiamo che dobbiamo intervenire nelper migliorare la rosa e ne parlerà ...

