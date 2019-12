Calciomercato Juve | c’è anche un portiere sul taccuino dei bianconeri

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019), Paratici pronto a vagliare ogni opportunità: c’èunsuldeiLantus monitora ogni opportunità di mercato.in ruoli nei quali, apparentemente, non è in cerca di rinforzi. L’ultimo esempio è quello di Marc-André Ter Stegen,del Barcellona che negli ultimi due anni è cresciuto fino a diventare uno dei migliori interpreti al mondo. Secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, infatti, iavrebbero cominciato ad interessarsi al tedesco. E non sarebbero i soli: sulle tracce dell’estremo difensoreBayern Monaco e PSG. Leggi su Calcionews24.com

