Al Vigorito un solo successo in 20 anni: la Strega al ‘nodo’ Ascoli (Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Una sola vittoria nell’ultimo ventennio. Sfogliando i precedenti tra Benevento e Ascoli nel Sannio, risulta impossibile non notare l’anomalia. I giallorossi hanno affrontato i bianconeri sette volte in quest’arco temporale tra serie C, serie B e coppa Italia, riuscendo a prevalere solo nel campionato 2013/2014 grazie alle reti di Buonaiuto ed Evacuo. Il restante bilancio è di ben cinque pareggi e una sconfitta, quella dello scorso anno. Dopo l’iniziale vantaggio di Coda, furono un’autogol di Volta e una conclusione di Ninkovic (domani out per squalifica) a punire gli uomini di Bucchi. L’Ascoli, tra le altre cose, è anche una delle poche squadre con cui il Benevento non ha ancora vinto nei due anni e mezzo trascorsi in serie B. Nel 2016/2017 i giallorossi ci andarono vicinissimi nel girone di ritorno, ... Leggi la notizia su anteprima24

Vigorito solo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vigorito solo