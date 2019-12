“Succede nel 2020 | ecco chi è in pericolo Un tumore per lui” Le profezie choc di Baba

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ormai siamo arrivati alla fine di questo vorticoso anno di cambiamenti. Il 2019 sta finendo e tanti si mostrano interessati a oroscopi edi vario genere. Per quanto sappiamo benissimo di non aver alcun potere sul destino, in qualche modo è indole dell’essere umano voler sbirciare un po’ oltre per capire se il futuro ha qualcosa di migliore in serbo. O di peggiore. Che leabbiano inizio.Vanga, veggente cieca morta in Bulgaria nel 1996 all’età di 85 anni, considerata la ‘Nostradamus dei Balcani’, sembra aver colpito nel segno. Vladimir Putin e Donald Trump sembrano essere i suoi prediletti. Secondo Vanga, nel, la loro vita sarà messa in. Cosa avrà visto nel loro futuro? A quanto pare sembrerebbero esserci solo dei grossi guai in vista. Per quanto riguarda l’attuale presidente della Russia, non si può dire che...

margherita1974 : RT @CorrPetrocelli: @CaBarbati non nascondo di essere sorpreso. che succede? si riconosce il taglio selvaggio applicato nel 2008 e tutte le… -