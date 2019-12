Sofia Viscardi e il format “VENTI” | «Così parlo dei problemi della mia generazione»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 27 dicembre 2019)Per lei i vent’anni sono una «centrifuga, un vero e proprio frullatore». Ogni volta che le chiedono: «Come stai?», lei risponde, «ingarbugliata». E non ha tutti i torti. I vent’anni sono quel periodovita dove tutto è in continua trasformazione, pensi che non ci sia un posto per te nella società, ti senti solo e, spesso, non ti riconosci più., 21 anni, ha deciso di affrontare dubbi esuain VENTI il suo nuovo progetto di YouTube: «VENTI nasce dall’esigenza e dalla mancanza di trovare un posto che mi parlasse senza giudizio».e i suoi compagni di avventura- Irene Graziosi, Matteo Squadrito, Fred Fumagalli e Lorenzo Luporini- cercano di normalizzare una serie di concetti che nel 2019 ancora “tanto ...

