"Se ci dai la mancia, niente multa": condannati ex agenti della stradale (Di venerdì 27 dicembre 2019) Giorgia Baroncini La Corte dei Conti ha condannato i due ex agenti: "Danno d'immagine con le loro azioni. Hanno minato la credibilità dello Stato" Facevano finta di niente e non punivano le infrazioni degli automobilisti. Ma solo in cambio di una bella mancia. Per questo la Corte dei Conti ha condannato due ex agenti della polizia stradale di Castelfranco Veneto: il bassanese Christian Mercadella e il trevigiano Piergiorgio Simeoni dovranno ora pagare rispettivamente 8 mila e 20 mila euro in favore del ministero dell'Interno per il danno d'immagine procurato con le loro azioni. I due agenti furbetti sono stati scoperti per caso nel 2007. Come riporta il Corriere del Veneto, i due erano in servizio alla polizia stradale quando hanno fermato la vettura di un uomo. Al suo interno era stata posizionata tempo prima una cimice che ha registrato la conversazione tra i due ... Leggi la notizia su ilgiornale

