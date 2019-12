Ragazzi down offesi in pizzeria | clienti | non ceniamo vicino a loro"

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “Noi accanto ainon”. È la protesta choc di una famiglia, a cena in un locale in provincia di Vibo Valentia, che aveva come vicini di tavolo un gruppo di giovani affetti da sindrome diinsieme a tre accompagnatori. La vicenda è stata denunciata da Francesco Conidi, responsabile del "Club dei-gruppo per l'autonomia deicon sindrome di”, che ha scritto una lettera aperta pubblicata dalla pagina Facebook “Vorreiprendereiltreno”. La ricostruzione Secondo il racconto di Conidi, l'episodio è avvenuto la sera del 23 dicembre in un ristorante di Filadelfia, in Calabria. I, un loro genitore e due accompagnatori si trovavano nel locale a mangiare una pizza, in attesa di vedere insieme una serie tv. All'improvviso una famiglia non del luogo, presente nel locale, ha cominciato a lamentarsi, sostenendo di avere nausea alla vista dei ...

