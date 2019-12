Pamela Prati è tornata L’abito è mini e la gonna sale su | a 61 anni è sempre divina

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 dicembre 2019)torna a incantare e far sognare. La showgirl sarda, dopo lo scandalo legato al finto matrimonio con Mark Caltagirone (un ectoplasma con mille facce e nessuna), spopola sui social nonostante i suoi 61. L’ultimo post caricato un’ora fa non fa eccezione: mostracon addosso un sexy vestitino a pois. In primo piano il décolleté generoso, ma soprattutto le gambe dell’attrice. Nello scatto si vede la showgirl sollevarsi il vestito con malizia: quel tanto che basta per far sognare. Ed ecco che da sotto alabito spunta il reggicalze nero., che secondo indiscrezioni darà presto alle stampe una biografia, ha vissuto come detto momenti difficili nei mesi scorsi. «La verità su questa tragedia verrà a galla e quello sarà un momento molto importante non solo per me». Continua dopo la foto E ancora ha voluto puntare il dito contro chi a lungo si è ...

