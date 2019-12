Pallanuoto femminile | le statistiche e le classifiche di rendimento della prima fase di

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) Sole otto giornate nel girone di andata per il campionato didi Serie A1: ora la pausa per le Nazionali, poi si tornerà in acqua nel mese di febbraio. Andiamo a rivivere questaparte di stagione con lee le. Classifica L’EKIPE ORIZZONTE 24 CS PLEBISCITO PD 21 SIS ROMA 18 KALLY MILANO 15 CSS VERONA 12 RAPALLO PN 12 RN FLORENTIA 9 BOGLIASCO 1951 6 PN TRIESTE 3 VELA NUOTO ANCONA 0 Classifica marcatori NOME SQUADRA GOL BUJKA RAPALLO PN 23 MARCIALIS RAPALLO PN 22 CERGOL PN TRIESTE 21 GARIBOTTI L’EKIPE ORIZZONTE 21 BIANCONI KALLY MILANO 20 GRAGNOLATI KALLY MILANO 20 RANALLI CS PLEBISCITO PD 20 PICOZZI SIS ROMA 19 QUEIROLO CS PLEBISCITO PD 19 PALMIERI L’EKIPE ORIZZONTE 18 CENTANNI CS PLEBISCITO PD 18 CARREGA KALLY MILANO 17 GALARDI SIS ROMA 17 KEMPF PN TRIESTE 17 BETTINI PN ...

