José Mourinho tira fuori Calciopoli | “Nel 2006 | quando la Juve era retrocessa…”

(Di venerdì 27 dicembre 2019)scoppiò il casoin Italia, lui allenava il Chelsea ed iniziava ad affermarsi come uno dei migliori tecnici in campo europeo. Tanto che, di lì a qualche anno, firmò per l’Inter e tutti sappiamo come andò a finire. Adessoè ripartito dal Tottenham, dopo l’esperienza al Manchester United. Ha preso gli Spurs in una situazione non proprio tranquilla (-12 dal quarto posto ora diventati – 3) e, tanto per dare l’idea delle difficoltà di classifica, l’allenatore portoghese cita addirittura. Lo ha fatto ieri, al termine del successo della sua squadra contro il Brighton: “Dopo– dice – nellantus era retrocessa, c’erano altre squadre non retrocesse ma che hanno cominciato con -10, -6 punti, a seconda di quanto erano state coinvolte in quella brutta faccenda, il che condizionò la ...

