Decine di donne stuprate | condannato santone in Brasile

(Di venerdì 27 dicembre 2019)se non centinaia die sottoposte a violenza fisica in. Questi i reati che sono valsi una condanna a 19 anni di carcere a Joao Teixeira de Faria, conosciuto anche come Joao de Dios. L’uomo, brasiliano di 77 anni, avrebbe circuito le vittime grazie alle sue presunte doti di guaritore e per decenni avrebbe attirato persone da tutto il mondo. Un giudice dello stato di Goias haJoao Teixeira de Faria per quattro diversi casi di stupro, che potrebbero essere solo i primi di una lunga serie di reati commessi dalbrasiliano.diinAd accusare l’uomo non sono solo le sue pazienti ma anche sua figlia, che lo ha denunciato per aver regolarmente abusato sessualmente di lei. Il 77enne è accusato non solo di violenze fisiche ma anche di traffico di esseri umani. L’uomo avrebbe infatti venduto, nel corso di questi ultimi ...

