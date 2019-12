CorSport | suggestione Carrasco dal Dalian in cambio di Callejon Mertens verso Shangai

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Nel mercato del Napoli irrompe un nuovo nome, una nuova. Lo scrive il Corriere dello Sport. Si tratta di Yannick, attaccante di 26 anni, nazionale del Belgio. Ha iniziato la sua carriera da professionista nel Monaco, poi tre stagioni all’Atletico Madrid infine l’arrivo in Cina, al, nel 2018. Ora, dopo essersi arricchito in Oriente, vorrebbe tornare in Europa. Non si tratta ancora di una trattativa, ma potrebbe diventarlo. “Il Napoli asi è interessato in epoca non sospetta, Cristiano Giuntoli ci aveva fatto un pensierino tre anni fa, poi lasciò perdere perché non si poteva competere con i cinesi, che misero 27 milioni di euro sul tavolo e consegnarono al belga di origini portoghesi e spagnole un pluriennale da restare storditi”. Oravuole tornare in Europa. Ha due possibilità. Una è l’Atletico, l’altra è di nuovo il Napoli. Il suo destino è ...

