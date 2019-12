All Together Now | ascolti semifinale | Michelle Hunziker doppiata da Rai 1

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 27 dicembre 2019)AllNow, lacrolla al 12,1% di share È andata in onda ieri, giovedì 26 dicembre giorno di Santo Stefano, ladi AllNow, lo show musicale di Canale 5 condotto da. Quest’ultima ha totalizzato i seguenti: 2.143.000 telespettatori e il 12.19% di share.non solo è calata rispetto a 7 giorni fa, ma è stata ampiamente battuta da Cenerentola, il live action Disney andato in onda su Rai 1. Insomma, dopo i dati discreti delle prime 4 puntate, ieri AllNow diè calato al 12%. Ad influire negativamente è stato, molto probabilmente, il giorno festivo, la mancanza di target commerciale a casa e soprattutto il film forte di Rai 1, che ha abituato il suo pubblico durante le feste natalizie con film a tema, principesse e storie amatissime. Riuscirà...

