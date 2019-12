A quando il Huawei Mate X2? Ecco quanto bisognerà aspettare

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Sappiamo che l'OEM cinese è intenzionato a lanciare una versione aggiornate del suo smartphone pieghevole nei primi mesi del prossimo anno, anche seattendere la seconda parte del 2020 per assistere al lancio del successore, conosciuto comeX2 (potrebbe anche chiamarsi diversamente per rompere con il passato, ma questo ancora non possiamo saperlo, e per comodità continueremo a definirlo così, almeno fino a nuove disposizioni da parte del produttore). Stando ariportato da 'digitimes.com', ad indicarlo è un rapporto trapelato dalla filiera dei fornitori al servizio del colosso di Shenzhen, che hanno cominciato a lavorare a dei piccolo lotti di elementi interni (pannelli e cerniere). Tra queste c'è Jarllytec, che ha intenzione di aumentare gli investimenti per la realizzazione delle cerniere, anche in vista del possibile incremento della domanda. Non è ...

