17enne in coma etilico | gli amici lo filmano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ragazzo di diciassette anni in, gliloinvece che soccorrerlo. Sul caso indagano i carabinieri. Dramma in un comune dell’Appennino modenese, dove un gruppo di ragazzi, di fronte a un ragazzo, un loro amico, in, lo hanno filmato con i cellulari invece che chiamare i soccorsi. Diciassettenne in, gliloinvece che soccorrerlo Stando a quanto riferito dall’Ansa, l’episodio è avvenuto durante la notte della vigilia di Natale in un comune dell’Appennino modenese. Qui un ragazzo aveva invitato d glia una festa. Al costo di dieci euro i partecipanti hanno avuto accesso libero o quasi agli alcolici. Alla festa hanno preso parte anche ragazzi non ancora maggiorenni. Fonte foto: https://www.facebook.com/ItalianRedCross La ricostruzione della serata: l’episodio è avvenuto a una ...

