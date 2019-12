TelevideoRai101 : Yemen, 17 morti in raid contro ribelli - Krazy9Kat : RT @ImolaOggi: ??Yemen: raid saudita su un mercato ad Al-Raqw, 17 morti. E' la terza volta in un mese che il mercato viene preso di mira; in… - Robycop51 : RT @ImolaOggi: ??Yemen: raid saudita su un mercato ad Al-Raqw, 17 morti. E' la terza volta in un mese che il mercato viene preso di mira; in… -