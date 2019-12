William Baudellini perde la vita a 21 anni nella notte di Natale

(Di giovedì 26 dicembre 2019)laa 21di: il giovane ragazzo era a bordo della sua Volkswagen Golf quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un muretto. Immediati i soccorsi ma per lui non c’era più nulla da fare: ha perso probabilmente lasul colpo. Una terribile tragedia si è consumatadia Longare:, un ragazzo di 21, si è spento dopo essersi schiantato con la sua Volkswagen Golf contro un muretto. Lo schianto è avvenuto in via Ponte di Lumignano e ha scaraventato il ragazzo fuori dall’abitacolo della macchina. La macchina del giovane ha iniziato a sbandare più o meno all’altezza del distributore “Berica Carburanti” poi ha impattato contro il muretto. ...

