Valentino Rossi | “Il rinnovo? Dovrò essere più forte di quest’anno | altrimenti meglio non

(Di giovedì 26 dicembre 2019)si sta godendo delle meritate vacanze natalizie in compagnia dell’amata fidanzata, il Dottore si sta rilassando in spiaggia e sta ricaricando le batterie in vista della pma stagione che potrebbela sua ultima in MotoGP. Il centauro di Tavullia è reduce da un’annata sottotono in sella alla Yamaha, ha conquistato soltanto due secondi posti all’inizio del campionato e poi è andato in difficoltà pagando dazio anche dai compagni di marca Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Il quasi 41enne deve decidere se proseguire la propria carriera anche nel 2021 o se appendere il casco al chiodo e concentrarsi su altri eventi sportivi come le corse automobilistiche di durata., terzo nell’ultima 12 Ore del Golfo al volante della Ferrari, ha parlato del suo pmo futuro proprio al termine della manifestazione di Abu Dhabi: “Il ...

