Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Èsul colpo a ventiquattro annida una macchinastava per entrare nel parcheggio dellanelladi. L’incidente è avvenuto la sera della vigilia lungo la regionale ‘Valle del Liri’, a Frosinone, poco prima della mezza. Ilaria e il padre Maurizio a bordo di una Lancia y10 stavano svoltando nel parcheggio antistante ladi Sant’Eleuterio ad Arce quando sono stati centrati da una Giulietta che arrivava a folle velocita’. Un impatto terribile che non ha lasciato scampogiovane, laureata in sociologia e volontaria della protezione civile di Fontana Liri. Feriti il padre e il conducente dell’Alfa, un 30enne residente a Colli, frazione di Monte San Giovanni Campano. Indagano i carabinieri di Sora e la procura di Cassino.

emergenzavvf : #Pordenone #21Dicembre 11:00, #sommozzatori dei #vigilidelfuoco al lavoro a Zoppola per il recupero del corpo priv… - masmelis85 : RT @HuffPostItalia: Travolta da un'auto mentre parcheggiava vicino alla chiesa la notte di Natale: morta 24enne - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Travolta da un'auto mentre parcheggiava vicino alla chiesa la notte di Natale: morta 24enne -