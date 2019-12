Quattro uomini per una donna

Leggi la notizia su bigodino

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Le relazioni poliamorose sembrano guadagnare sempre più popolarità. Tuttavia, è ancora molto strano per molti, specialmente una volta che uno dei membri diventerà madre e tutto diventerà un po’ più confuso. Tory Ojeda ha iniziato una relazione qualche tempo fa con un ragazzo che ha incontrato nel suo liceo, Marc. Tory ha attualmente 20 anni. Tutto sembrava andare per il meglio e solo due mesi dopo incontrò Travis. All’epoca nessuno aveva problemi con Tory che aveva due fidanzati. Tuttavia, la relazione è diventata sempre più grande. Ora la ragazza è anche la ragazza di Ethan e Christopher. I cinque membri della relazione vivono in Florida, negli Stati Uniti. È un’enorme relazione poliamorosa in cui la ragazza è l’unica che interagisce con tutti gli altri. Per molti, qualcosa con queste dimensioni sarebbe abbastanza complicato, ma tutti sono aperti alla ...

e_balestra : RT @Azzurra6671: Mentre parlava il Segretario locale, il compagno Giuseppe Zaffuto, quattro uomini con passamontagna, mai arrestati, lancia… - RoccoCipriano : RT @ElioLannutti: Resistenza, morto a Napoli il partigiano Gennaro Di Paola. Fu protagonista delle Quattro giornate di Napoli del settembre… - demian_yexil : RT @ElioLannutti: Resistenza, morto a Napoli il partigiano Gennaro Di Paola. Fu protagonista delle Quattro giornate di Napoli del settembre… -