Nzonzi via a gennaio | i club interessati al giocatore francese

(Di giovedì 26 dicembre 2019), imminente la separazione col Galatasaray. Ilvia a, ecco ialdi proprietà della Roma L’avventura di Stevenal Galatasaray sembra essere arrivata al capolinea. Dopo i problemi con squadra e allenatore, la separazione tra ile i turchi sembra ormai cosa imminente. Tramite il proprio account Twitter, Nicolò Schira fa sapere che sul calciatore ancora di proprietà della Roma sono piombati Lione, Everton ed alcunicinesi. Petrachi, quindi, avrà da lavorare anche per questa vicenda. Leggi su Calcionews24.com

