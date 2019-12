Napoli | ancora in bilico i rinnovi

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Le situazioni contrattuali di José Maria Callejón e Dries Mertens continuano a tenere banco a. I due big azzurri sono infatti in scadenza di contratto e urge trovare una soluzione per il loro futuro. Se ne parla da quest’estate, ma per il momento si è mosso poco. Già i diretti interessati avevano stuzzicato la società sui social lasciando intendere che questo sarebbe potuto essere il loro ultimo anno all’ombra del Vesuvio. Secondo quel che riferisce Sky Sport, il club azzurro è al lavoro con gli entourage di entrambi i calciatori per provare a prolungare l’accordo, anche in questi giorni di vacanza. Gennaio incombe e il mercato sta per aprirsi, ma uno spiraglio per la permanenza c’è. Per quanto riguarda Mertens, in particolare, il problema sarebbe nell’ingaggio. Il belga avrebbe avanzato delle richieste che De Laurentiis non approverebbe in toto. ...

