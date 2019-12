Gip:"Genovese incline a violare regole"

zazoomnews : Sedicenni investite in corso Francia domiciliari a Genovese. Il Gip: non deve guidare - #Sedicenni #investite… - rep_roma : Sedicenni investite in corso Francia, domiciliari a Genovese. Il Gip: non deve guidare [aggiornamento delle 21:43] -

si era messo alla guida nonostante avesse assunto bevande alcoliche e nonostante in passato gli fosse stata già ritirata la patente. Questo comportamento è sintomo di personalitàalla violazione delle".Inoltre "guidava oltre limiti di velocità". Così il Gip disponendo i domiciliari per l'investitore delle 16enni in Corso Francia a Roma. "Sussiste l'esigenza cautelare per concreto pericolo di reiterare la condotta criminale",scrive,ma passando col rosso Gaia e Camilla hanno tenuto una "condotta spericolata".(Di giovedì 26 dicembre 2019)