Città più ricercate al mondo su Jetcost | c’è anche Napoli

Leggi la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 dicembre 2019) E’ boom di Milano come meta dei viaggi degli italiani per Capodanno. Secondo il motore di ricerca di viaggiil capoluogo lombardo è la secondapiù ricercata alda parte degli italiani per salutare l’arrivo del nuovo anno. Il dato risulta dalle ricerche super voli aerei tra il 27 dicembre 2019 e il 2 gennaio 2020. La meta principale rimane Londra, quindi Parigi (terza) e Barcellona (quarta). Altre noveitaliane (, Catania, Roma, Palermo, Bologna, Torino, Bari, Venezia e Lamezia Terme) sono risultate tra le 20 mete piu’in tutto ildai viaggiatori nostrani. L'articolopiùalsu, c’èproviene da Ildenaro.it.

beppe_grillo : San Francisco è una delle città più avanzate al mondo e ora ha fatto un enorme passo in avanti verso un futuro più… - Mov5Stelle : Con il #DecretoClima destiniamo 40 milioni a rimettere in sesto le corsie preferenziali delle nostre città. Bus e… - Linkiesta : Il sindaco Sala ci prova ma, senza il lasciapassare della Regione per nuove licenze, non riesce a soddisfare la cre… -