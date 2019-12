Andrea Grilli il runner che si risveglia dal coma e saluta subito sua moglie | “Ciao amore”

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Raccontiamo spesso, per la cronaca, notizie devastanti, tragedie, fatti che mai vorremmo narrare. Oggi però una bella notizia, è quella che arriva dal Nord Italia. E’ la storia delche ha lottato e alla fine ha fatto brillare di nuovo il suo sorriso. Da più di un meseera in, e suaRamona è stata sempre al suo fianco. Ed è per lei il primo pensiero deluna volta aperti gli occhi: “Ciao amore” le ha sussurrato tornando ad assaporare il gusto della vita. Si èto così dal, lunedì scorso, ilche a fine novembre era scivolato durante un allenamento sul versante bergamasco del Resegone. La vicenda è stata raccontata in un lungo post pubblicato sulla pagina Facebook dell‘ASD Falchi di Lecco, una società sportiva, ma soprattutto, come si legge sul loro sito, “un gruppo di amici con ...

