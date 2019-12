Sparatoria a Grosseto | preso un sudamericano in fuga

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Luca Sablone La polizia stradale ha fermato l'uomo a Impera, a ridosso del confine con la Francia: si è dato alladopo aver ucciso una persona a colpi di pistola È stato fermato oggi, mercoledì 25 dicembre, l'uomo di origine sudamericana sospettato di essere l'autore dellaavvenuta venerdì scorso a: il presunto assassino è stato fermato a ridosso del confine con la Francia, in provincia di Impera, mentre si stava dando alladopo aver ucciso un cittadino colombiano di 40 anni (deceduto dopo essere stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Siena) e aver gravemente ferito un senegalese (centrato alla spalla e al torace, operato poi nella notte). La polizia stradale l'ha intercettato durante il suo viaggio in autostrada con l'intento di far perdere le proprie tracce; gli agenti hanno successivamente provveduto a trasferirlo nel ...

