Papa Francesco | Logica del mondo è dare-avere | ma Dio arriva gratis

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)ha celebrato la messa di Natale in Vaticano ha dedicato la tradizionale omelia alla nascita di Cristo e l'amore di Dio per tutti i fedeli, inserendo anche una dura critica alla società di oggi, sempre più basata sulperqualcosa in cambio.Mentre qui in terra tutto pare rispondere alladelper, Dio. Il suo amore non è negoziabile: non abbiamo fatto nulla per meritarlo e non potremo mai ricompensarlo.Il messaggio diè tanto semplice quanto chiaro:Non aspettiamo che il prossimo diventi bravo per fargli del bene, che la Chiesa sia perfetta per amarla, che gli altri ci considerino per servirli. Cominciamo noi. Questo è accogliere il dono della grazia. E la santità non è altro che custodire questa gratuità.Potete leggere il testo integrale dell'omelia dia questo indirizzo. PROSEGUI LA ...

